Съемки реалити-шоу проходили до войны, поэтому участниц и сам "Холостяк" общались по-русски. Поскольку сейчас Украина отказывается от всего, что связывает с врагом, то создатели проекта решили озвучить выпуски на украинском языке. И поэтому нарвались на критику.

К слову "Зачем вы сделали эту озвучку": эмоциональная реакция сети на "Холостяк-12" на украинском

Многим зрителям не понравилась идея с озвучкой, потому что всех участниц озвучивает одна девушка. Это не передает подлинных эмоций и чувств.

Что говорит об украинской озвучке Алекс Топольский

Главный герой ответил недовольным зрителям и подчеркнул, что очень рад, что сейчас "Холостяк" показывают на украинском языке.

"Я очень рад, что самое масштабное шоу нашей страны выходит на украинском языке! Сейчас мы все, как никогда, должны поддерживать свое государство и уважать родной язык. Да, выпуски записаны до всех этих ужасных событий. Но я уверен, что если бы съемки проходили сейчас, то каждый из участников "Холостяка" говорил бы именно на украинском! Поэтому считаю, что критика относительно озвучки – это совсем лишняя и неразумная трата энергии. Предлагаю вам отпустить весь негатив. Этого и так достаточно для всех нас. Просто окунитесь в атмосферу проекта, в приключения , романтику, чувства! Надеюсь это поможет хоть чуть-чуть вернуть тепло в ваши сердца", – написал он под видео.

Реакция Григория Решетника

Неизменный ведущий проекта поддержал Алекса и подчеркнул, что украинское звучание должно быть в свободной и независимой стране: "Мы это сделали! Несмотря на все обстоятельства, запустили 12 сезон проекта "Холостяк". Я счастлив, что он звучит именно на украинском! Так и должно быть в свободной и независимой Украине. Также радуюсь, что наше шоу вне политики. Оно о романтике и любви. Учитывая все ваши отзывы и комментарии, в очередной раз убеждаюсь, что наш проект остается самым обсуждаемым и популярным в Украине. Сезон будет крутым и горячим!".

Хотя негативных комментариев было много, 28 октября "Холостяк" собрал у телеэкранов миллионы украинцев. Каким было знакомство Алекса Топольского с девушками и как прошел первый выпуск – читайте здесь. А также собрали для вас все, что известно об участницах 12-го сезона.