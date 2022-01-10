Звездная мамочка не упустила случая отдохнуть, пока в Киеве царит сказочная атмосфера рождественских праздников. Кристина позировала у главной елки страны, искренне улыбаясь.

Смотрите также Моя маленькая, – Григорий Решетник покорил милыми фото с женой

Кристина Решетник возле елки в Киеве

Для прогулки Решетник выбрала комфортную и теплую одежду, поскольку на улице было довольно прохладно. На фотографии она изображена в белых брюках и короткой объемной куртке серого цвета. На голову надела черную шапку, а из обуви выбрала коричневые ботинки на низкой подошве.

Волосы Кристина уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках.

"Счастливого Рождества", – написала звездная жена под фото.

Кристина Решетник возле елки / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Обратите внимание! Накануне праздников мы пообщались с Григорием и Кристиной Решетниками. Они рассказали о рождественских традициях, и почему Новый год празднуют 30 декабря. Больше подробностей узнавайте по ссылке.