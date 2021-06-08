Симптомы очень похожи: солистка Go_A об инфицировании COVID-19 и страхе заразиться во второй раз

Вокалистка группы Go_A рассказала, что в сентябре 2020 года переболела коронавирусом, и когда заболела перед Евровидением, то боялась, что инфицировалась во второй раз. К счастью, подозрение не подтвердилось и она смогла выступить в Роттердаме.

После первого концерта в Киеве, который состоялся через неделю после Евровидения-2021, Павленко пообщалась с Екатериной Осадчей. Она рассказала о своих ощущениях, когда ждала результат ПЦР-теста в Роттердаме.

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Было подозрение, было очень страшно, потому что мы очень долго к этому готовились. В сентябре месяце я уже болела коронавирусом, и симптомы были очень похожи. Поэтому я очень испугалась и было очень страшно от того, что история может вот так закончиться. Но когда пришел отрицательный тест, то я прыгала на кровати и даже забыла, что мне плохо,

– поделилась звезда.

: Перед первым полуфиналом Евровидения-2021 Екатерина Павленко заболела . О симптомах болезни команда Евровидения не сообщала, но у певицы оперативно взяли тест на коронавирус и отправили на самоизоляцию. Через сутки Екатерина Павленко получила отрицательный ПЦР-тест и продолжила лечение. На первом полуфинале она поразила всю Европу и легко попала в финал конкурса.

Павленко также прокомментировала слухи об отношениях с солистом итальянской группы Måneskin, которая победила на Евровидении-2021. По ее словам, несмотря на то, что она с ним очень похожа внешне, в фронтмена коллектива Дамиана Давида есть девушка. Поэтому она не будет влезать в их отношения.

Но она видит, что фанаты Go_A активно "сватают" ее с исполнителем и смеется над этим. Екатерина также добавила, что когда будет "окошко" в графике, ее группа и команда Евровидения выедут на природу, чтобы отдохнуть. Ну, и отпраздновать 5 место на конкурсе.