8 выпуск грандиозного шоу "Маска" состоялся 13 марта 2021 года. Загадочные персонажи еще больше запутали звездных детективов и зрителей. Как участники впечатляли на этот раз – читайте дальше.

Персонажи "Маски" пытаются сделать все для того, чтобы как можно дольше оставаться в шоу. Они путают судей, используют все возможности своего голоса, чтобы их не рассекретили. Кто удивлял яркими выступлениями в 8 выпуске – читайте дальше.

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Волк

Первым на сцену "Маски" вышел новый персонаж – Волк. Он стал звездным гостем 8 выпуска грандиозного шоу.

Андрей Данилко поинтересовался у Волка, участвовал ли он в "Фабрике звезд". Персонаж рассказал, что он был участником многих проектов. Звездный детектив уверен, что под маской Волка скрывается певец Макс Барских. Данилко удалось быстро рассекретить нового героя, ведь под костюмом Волка действительно был этот исполнитель.

Песня: Muse – Supermassive Black Hole

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Мольфар

Загадочный персонаж в своей подсказке отметил, что когда-то он был "Купидоном". Для него это было настоящее удовольствие. Также он называл слова, а звездные детективы отметили, что это могут быть названия песен. Мольфар отметил, что после этой подсказки о нем все стало так очевидно, что он даже может выходить на сцену без маски.

Судьи очень активно обсуждали, кто же может скрываться под этой маской. Они спорили и не могли определиться с кандидатами. Андрей Данилко поинтересовался, был ли Мольфар у него в гостях на съемной квартире, на что персонаж ответил, что не помнит. Данилко уверен. что под костюмом скрывается ведущий Павел Костицын.

Песня: "НеАнгелы" – "Роман"

Циклоп

Персонаж отметил, что у него лучшая семья в мире. Если к отцу Циклопа добавить "супер", то получится популярная игра 90-х. Ранее Циклоп очень беспокоился из-за внешней красоты, а теперь понимает, что главное – мозги. Бывший возлюбленный девушки, которая прячется под костюмом Циклопа, – очень известная личность.

Дзидзьо попросил Циклопа задать вопрос кому-то из звездных детективов. Персонаж начал шутить с судьями, говоря на языке циклопов, что вызвало споры между ними.

Песня: Luis Fonsi – Despacito

Буряк

В новой подсказке Буряк рассказал, что почти всегда поет о любви. Иногда даже на иностранном языке. Ни за одну из композиции певцу не стыдно. Однако когда-то он только мечтал попасть в талант-шоу и спеть арию. В реальности же ему приходилось петь совсем другое. Но теперь Буряк может позволить себе петь все, что хочет.

Буряку удалось запутать звездных детективов и еще раз вызвать активные обсуждения, однако они так и не смогли догадаться, кто скрывается под этой маской.

Песня: "Бумбокс" – "Полина"

Стрекоза

Загадочная героиня отметила, что Андрей Данилко прячет свою личную жизнь, а вот она не стеснялась рассказать о ней публике. Также Стрекоза поделилась, что она "дважды откладывала яйца в воды Славутича". Звездные детективы пришли к выводу, что у Стрекозы есть двое детей.

Стрекоза поблагодарила Андрея Данилко за альбом "После тебя". Олег Винник предположил, что героиня беременна. Бабка сказала, что она не профессиональная певица, но благодаря песне "Кукла" поверила в себя.

Песня: Ирина Билык – "Снег"

Носорог

Мужественный персонаж признался, что когда-то он написал маленькую оду Оле Поляковой. Он знает, что привлекает женщин и заставляет их улыбаться. Носорог поделился, что котята не оставляют его равнодушным. Даже родственники отмечают, что у него есть что-то кошачье. Также звездные детективы обратили внимание на мяч и предположили, что под костюмом может быть футболист Андрей Пятов.

В руке Носорог держал шкатулку, но, что в ней не рассекретил. Участник спросил Дзидзьо, готов ли он к спаррингу с ним в следующем этапе. Звездный детектив согласился, поэтому если Носорог останется в шоу, то на сцене "Маски" зрители увидят невероятный дуэт. Также Носорог представил боксерские пояса, поэтому судьи считают, что под маской скрывается боксер.

Песня: "Браво" – "Я то, что надо"