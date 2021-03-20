В 9 выпуске шоу "Маска", который состоялся 20 марта, сразу 2 ярких персонажа показали свое лицо. Кто не смог впечатлить публику и покинул шоу – читайте далее.

Шоу "Маска" приближается к финалу. Каждый раз участникам становится все труднее ошеломлять звездных детективов и зрителей в зале, которые голосуют за них в специальном приложении и помогают попасть в следующий этап грандиозного телепроекта. Кто покинул "Маску" в 9 выпуске – узнавайте в материале Showbiz 24.

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20 марта на сцене гипершоу выступил звездный гость – Ворон. Подсказки и исполнение песни не помогли детективам догадаться, кто же перед ними. Сразу после выступления Ворон снял маску.

Оказалось, что в костюме Ворона на сцену "Маски" выходила певица Злата Огневич. Звездные детективы были удивлены, ведь были убеждены, что эта исполнительница выступает в костюме Солнца.

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Голосование для определения первого номинанта на разоблачение произошло после выступления четырех участников: Дракона, Циклопа, Сома и Лягушонка. Звездные детективы и зрители в зале решили, что хотят видеть в следующем этапе шоу Дракона, Циклопа и Лягушонка. Таким образом загадочный Сом попал в номинацию в 9 выпуске "Маски".

Второе голосование 9 выпуска произошло после феерических выступлений харизматичного Буряка, красивой Стрекозы, величественного Солнца и мужественного Носорога. Зрители и судьи решили, что в зоне риска оказывается Буряк.

Финальное голосование, в котором принимали участие только зрители, присутствовавшие в зале, решило, кто из участников покажет лицо. В следующем выпуске на сцену "Маски" выйдет Сом, а Буряку пришлось рассекретить себя. Оказалось, что под костюмом яркого персонажа прятался Дмитрий Каднай.