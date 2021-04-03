В полуфинале "Маски" сразу 4 участника показали свои лица. Звездные детективы и зрители были поражены невероятными выступлениями и неожиданными разоблачениями. Какие знаменитости прятались под яркими масками – узнавайте в материале Showbiz 24.

В целом шоу страны "Маска" приближается к финалу, который состоится уже через неделю, поэтому борьба за приверженность звездных детективов и зрителей в 11 выпуске была очень ожесточенной. 3 участникам пришлось снять маску, а также выступлением поразил гость полуфинала.

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Первым на сцену "Маски" в 11 выпуске вышел звездный гость. Он появился в костюме пьянящего напитка – Мохита. Оказалось, что под таким неординарным образом скрывался ведущий Алексей Суханов.

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В полуфинале участники выступали в раундах. После выступлений двух персонажей происходило голосование, которое определяло, кто снимает маску, а кто проходит в финал. Таким образом 3 участника были вынуждены показать свои лица, а 3 ошеломят зрителей и звездных детективов выступлениями в 12 выпуске.

Первый поединок состоялся между чувственным Лягушонком и мужественным Носорогом и победил в нем второй. Таким образом все узнали, что под костюмом Лягушонка прятался актер Евгений Сморигин.

Со временем величественное Солнце соперничало с невероятной Стрекозой. В этом фантастическом поединке победу удалось одержать Солнцу, а вот со Стрекозы сняли маску. В невероятном костюме на сцену "Маски" выходила певица Анастасия Приходько.

Третий поединок стал решающим для милого Циклопа и пылающего Дракона. Циклопу пришлось показать свое лицо. В чрезвычайно мимишном костюме скрывалась певица Мишель Андраде.

Финалисты шоу "Маска":