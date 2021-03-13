В 8 выпуске грандиозного шоу "Маска" стали известны имена 2 ярких персонажей. Кто рассекретил свое лицо и покинул проект – читайте дальше.

8 выпуск "Маски" состоялся в субботу, 13 марта. Зрители, присутствовавшие в зале, и звездные детективы голосовали за участников в специальном приложении. Таким образом они помогали любимым персонажам попасть в следующий этап шоу. Кто стал гостем выпуска и кому из участников не удалось впечатлить публику – читайте в материале.

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Звездным гостем 8 выпуска стал загадочный Волк. Персонаж безупречно двигался на сцене и судьи были убеждены, что под костюмом Волка скрывается певец Макс Барских, ведь именно этот исполнитель постоянно поражает танцевальными способностями.

Сразу после выступления Волк снял маску и показал свое истинное лицо. В таком костюме на сцену выходил действительно Макс Барских, поэтому в этот раз звездным детективам удалось рассекретить участника.

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Традиционное голосование состоялось после выступления 2 участников: мистического Мольфара и яркого Циклопа. Именно между ними выбирали первого номинанта на разоблачение. Звездные детективы и зрители в студии решили, что в следующем этапе все точно услышат, как будет петь Циклоп. Таким образом, Мольфар попал в номинацию 8 выпуска "Маски".

Во второй раз детективы и судьи голосовали после того, как на сцене "Маски" выступили колоритный Буряк, нежная Стрекоза и харизматичный Носорог. Согласно результатам голосования в зоне риска оказался Буряк.

Финальное голосование должно было решить, кто останется в гипершоу "Маска", а кому придется показать свое лицо. В следующем этапе на сцену еще раз выйдет Буряк, а вот Мольфар снял маску. Оказалось, что за мистическим образом прятался ведущий Павел Костицын, которого еще во время выступления рассекретил Андрей Данилко.