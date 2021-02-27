В 6 выпуске гипершоу "Маска" удивляло загадочными выступлениями. Шестеро потрясающих персонажей вышли на сцену и в очередной раз запутали звездных детективов. Кто и как удивлял судей и зрителей – читайте далее.

"Маска" продолжает изрядно поражать поклонников. Персонажи стараются сделать все для того, чтобы больше запутать детективов и оставаться в шоу как можно дольше. Чьими выступлениями удалось насладиться в 6 выпуске – читайте в материале.

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Лев

В своей визитке Лев отметил, что некоторые подсказки будут визуальные. Он показал видеоклип на одну из песен Дзидзьо и отметил, что этот артист когда-то пытался его перепеть. Тогда звездный судья поделился, что когда-то Александр Пономарев предлагал ему перепеть известный хит "Я и Сара". Также Лев рассказал, что и у Олега Винника была такая инициатива. Андрей Данилко убежден, что под костюмом этого персонажа скрывается именно Пономарев.

Дзидзьо спросил Льва, имеет ли он звание Народный артист Украины. Участник ответил, что кое-кто так его называет. Также детектив поделился, что постоянно, когда поет гимн, держит руку на сердце. Таким образом Лев еще больше запутал судей.

Циклоп

Этот персонаж подчеркнул, что судьям "Маски" стоит внимательно слушать подсказки, поскольку в этом шоу он может путать их. Циклоп рассказал, что у него есть аллергия на кошек, но однажды она танцевала с ним. Также маска добавила, что не любит кошек, поскольку у них аж 9 жизней. Хотя, если верить Чехову, она сама аж 5 раз человек. Циклоп поделился, что очень любит птиц. На сцене "Маски" он исполнил зажигательную песню NK "Попа, как у Ким".

Оля Полякова спросила, ест ли Циклоп мясо, а он отметил, что не будет отвечать на этот вопрос, поскольку его сразу рассекретят. Андрей Данилко поинтересовался, знает ли Циклоп испанский. На этот вопрос маска также не дала конкретного ответа. Звездные детективы думают, что под костюмом Циклопа скрываются Мишель Андраде или Jerry Heil.

Песня: NK – "Попа как у Ким"

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Буряк

Персонаж признался, что он певец и дорогу на сцену ему открыла Наталья Могилевская, однако не с нее началась его карьера. Буряк участвовал во многих фестивалях, однако на "Червоной Руте" он впервые не победил. После этого случая артист никогда не занимал второго места. Участник "Маски" подчеркнул, что его творческий путь напоминает постоянное танго с судьбой. Во время выступления Буряка Оля Полякова была убеждена, что под маской скрывается Фагот.

Звездные судьи спросили, он в одной группе с Фоззи. Буряк рассказал, что он был в музыкальной группе с человеком, которого называли Коззи. Также Полякова поинтересовалась, была ли на инстаграм-странице Буряка интимная фотография, где он предстал обнаженным. На это персонаж ответил, что он уважает себя и других и обнаженное тело не показывает.

Песня: Jose Feliciano, Ewan McGregor & Jacek Koman – El Tango de Roxanne

Носорог

Персонаж признался, что 12 лет назад он стал монахом, однако в короне он превратился в уродливого вора и похудел на 2 килограмма. Олег Винник отметил, что это может быть актер, игравший роль монаха. Также Носорог рассказал, что ему форма очень идет. Именем того, кому принадлежала та форма, которую он надевал, сейчас называют улицу в Броварах.

Оля Полякова спросила, состоит ли группа Носорога из двух человек. Участник "Маски" ответил, что никогда не соврет Оле и подчеркнул, что он не Дмитрий Каднай. Именно об этом музыканте говорили Полякова и Каменских.

Песня: Океан Эльзы – "Вище неба"

Мольфар

Персонаж поделился, что любит окунуться в воду и наблюдать, как живут русалки и амфибии. А гадание – это то, что наполнило его жизнь новыми знакомствами и не только. Тогда Мольфар сказал: "Вижу, что рядом со мной Влад Яма, Лягушонок, Лиса и Евгений Кошевой". Это еще больше запутало звездных детективов. Судьи думают, что под маской может скрываться Юрий Ткач, поскольку он лысый, что может объединять с Ямой и Кошевым.

Мольфар поделился, что очень хочет, чтобы все почувствовали магию, поскольку он в лесу одиночка. Ему хочется вырваться к девушкам. Оля Полякова спросила, ведущий ли он на украинском телевидении. Мольфар заявил, что не будет отвечать, поскольку в прошлый раз его уже об этом спрашивал Андрей Данилко. Также участник "Маски" отметил, что он настоящий артист и не захотел отвечать на вопросы детектива о том, музыкант ли он или актер, или ведущий.

Песня: ТІК – "Олені"

Стрекоза

Загадочная Стрекоза поделилась, что все судьи известны не только из-за творчества, о них пели разные знаменитости. И про Стрекозу есть известная песня. На сцене "Маски" она стремится каждый раз удивлять новым исполнением легендарных хитов. В 6 выпуске Стрекоза в очередной раз запутала детективов.

Судьи "Маски" никак не могут определиться, кто прячется под костюмом Стрекозы: мальчик или девочка. Настя Каменских поинтересовалась, профессиональная ли певица Стрекоза, на что она ответила, что детективы во время ее выступления сами смогли увидеть это.

Песня: ВВ – "Весна"