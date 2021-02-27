В 6 выпуске "Маски" в номинацию попали 2 ярких персонажа. Одному из участников пришлось рассекретить свою личность. Кто навсегда покинул гипершоу – читайте далее.

6 выпуск грандиозного проекта "Маска" состоялся в субботу, 27 февраля. Звездные детективы и зрители, которые присутствовали в зале, голосовали за любимых персонажей в специальном приложении. Таким образом они помогали им попасть в следующий этап шоу и еще раз выйти на сцену "Маски". Один участник снял маску.

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Первого номинанта на разоблачение выбирали после выступления третьего участника. Тогда на сцене "Маски" уже успели выступить величественный Лев, загадочный Циклоп и колоритный Буряк. Звездные детективы и зрители, которые были в зале, решили, что в 6 выпуске "Маски" хотят узнать, кто скрывается под костюмом Льва.

Вторая часть голосования состоялась после выступления Носорога, Мольфара и Стрекозы. Пришлось в очередной раз выбирать, кому дать шанс продолжить участие в гипершоу, а кто попадет в номинацию. Среди трех загадочных персонажей в зоне риска оказался Носорог.

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Номинация, в которую попали Лев и Носорог, оказалась одной из самых интересных на шоу. Если под маской Льва скрывается не Александр Пономарев, то Андрей Данилко обещал станцевать голым, а также побился об заклад на свою квартиру. А вот носорог является любимцем Оли Поляковой.

По результатам финального голосования 6 выпуска носорог продолжил участие в шоу, а Лев должен был показать свое лицо. Оказалось, что под этим костюмом прятался Александр Пономарев.