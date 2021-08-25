На шоу ко Дню Независимости "спел" Андрей Кузьменко: щемящее выступление"Скрябина"

По случаю 30-летия независимости Украины состоялся праздничный концерт на "Олимпийском". На мероприятие пригласили известную группу "Скрябин". Вместе с ней "спел" и Андрей Кузьменко, изображение которого появилось на большом экране.

24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. На мероприятии выступило немалое количество известных украинских знаменитостей. Они исполняли песни, ставшие лучшими за 30 лет независимости страны.

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Необычное выступление группы "Скрябин"

В список легендарных песен вошла композиция Андрея Кузьменко – "Люди, як кораблі". Ее исполняла группа "Скрябин". Но об авторе песни не забыли – на экране появилось изображение покойного артиста, который "пел" вместе со всеми.

Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди как Кузьма. Он был модным, любимым, признанным. И это не проходит до сих пор. Наоборот – во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью технологий возвращаем его,

– сказал ведущий шоу.

Вероятно, организаторы использовали технологию дипфейка. Так губы Андрея Кузьменко очень реалистично проговаривали слова песни.

– технология, основанная на искусственном интеллекте. Это видеоролик, созданный благодаря многим картинкам, которые подпитывают алгоритм. Так компьютер учится, как имитировать контент.



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео



Выступление "Скрябина" / Скриншот из видео

Смотрите выступление "Скрябина" на концерте ко Дню Независимости (с 47:50): видео



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