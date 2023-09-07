Мужчина подчеркнул, что Валентина пытается публично уничтожить его и карьеру. По его словам, все обвинения и доказательства будут рассматриваться в суде.

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Константин Войтенко отреагировал на обвинение бывшей жены

Актер отметил, что осуждает любое проявление насилия и никогда не поступало так в отношении кого-либо.

Меня без всяких улик обвиняют в ужасающих преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить. Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо,

– отметил Константин.

Он добавил: “Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату”.

Константина Войтенко обвинили в домашнем насилии

На днях бывшая супруга актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.

"Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.