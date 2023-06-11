Недавно Шон Пенн имел романтический отпуск в Италии с актрисой Ольгой Коротяевой. Теперь пару заметили вместе в Грузии.
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Режиссер со своей избранницей, младше его на 19 лет, приняли участие в фестивале ZEG Tbilisi. Как гость Пенн был заявлен на мероприятии заранее, но с ним неожиданно прибыла и Ольга Коротяева.
Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото ТаблоID
Судя по фото, Шон Пенн и Коротяева отлично провели время в Тбилиси. На кадрах они сидели рядом за столом в одном из заведений Тбилиси. Однако вела себя пара довольно сдержанно.
Напомним, что в прошлом году Шон Пенн расстался с младшей актрисой Лейлой Джордж. Их брак длился менее 2 лет. А уже в конце мая режиссёр был замечен в компании украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, которая родом из Черкасс.
Отметим, что Шона Пенна считается другом Украины. Он часто ездит в Киев и открыто осуждает кровавую политику Путин. Режиссер уже не раз публично поддерживал Украину.