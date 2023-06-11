Недавно Шон Пенн имел романтический отпуск в Италии с актрисой Ольгой Коротяевой. Теперь пару заметили вместе в Грузии.

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Режиссер со своей избранницей, младше его на 19 лет, приняли участие в фестивале ZEG Tbilisi. Как гость Пенн был заявлен на мероприятии заранее, но с ним неожиданно прибыла и Ольга Коротяева.



Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото ТаблоID

Судя по фото, Шон Пенн и Коротяева отлично провели время в Тбилиси. На кадрах они сидели рядом за столом в одном из заведений Тбилиси. Однако вела себя пара довольно сдержанно.

Напомним, что в прошлом году Шон Пенн расстался с младшей актрисой Лейлой Джордж. Их брак длился менее 2 лет. А уже в конце мая режиссёр был замечен в компании украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, которая родом из Черкасс.

Справка! Об Ольге Коротяевой известно немного. Она снималась в таких фильмах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и т.д. Она также работала телеведущей на канале "Украина" и выступала на театральной сцене в Париже. Похоже, звезда давно живет во Франции.

Отметим, что Шона Пенна считается другом Украины. Он часто ездит в Киев и открыто осуждает кровавую политику Путин. Режиссер уже не раз публично поддерживал Украину.