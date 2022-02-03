Шляпка и любимые штаны палаццо: образ Елены Зеленской на встрече с президентом Турции

Президент Турции Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. Владимир и Елена Зеленские встретили его с супругой в Мариинском дворце. Для мероприятия первая леди выбрала элегантный образ со шляпкой.

Президентская чета Турецкой Республики прилетели в Украину с официальной делегацией для подписания ряда двусторонних документов, сообщает 24 канал. Их по Зеленским переговорам предшествовала торжественная церемония со строем почетного караула. Фото из Мариинского дворца уже облетели сеть, а look Елены Зеленской вызвал восторг в

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Образ Елены Зеленской на встрече с президентом Турции

Для первого официального выхода в 2022 году первая леди выбрала потрясающий аутфит. На торжественном мероприятии на Грушевского она появилась в двубортном пальто черного цвета за колено. Его прямой крой эффектно подчеркивал стройную фигуру Елены Зеленской.

На мероприятие она надела брюки любимого фасона палаццо с высокой талией. Низ выгодно гармонировал с сапогами на каблуке и изысканной черной шляпкой без полей. Интересно, что жена Зеленского редко дополняет свои образы такими головными уборами. Добавим, что из аксессуаров на ее пальто красовалась флористическая брошь.

Чета Зеленских на встрече с президентом Турции / Фото Офис Президента Украины

Чета Зеленских на встрече с президентом Турции / Фото Офис Президента Украины

Интересно От вечерних платьев до кроссовок в Версале: лучшие выходы Елены Зеленской за 2021 год В стенах Мариинского дворца Елена Зеленская показала светло-лимонную блузу с акцентным воротником, которую надела под двубортное пальто. Там она сняла защитную маску, шляпку и продемонстрировала легкий дневной макияж и идеальную укладку.

Чета Зеленских на встрече с президентом Турции / Фото Офис Президента Украины