В своем инстаграм-профиле с 1,7-миллионной аудиторией Елена Зеленская опубликовала черно-белое фото мужчины, сделанное на одном из торжественных приемов. Похоже, по случаю Дня работников дипломатической службы, который они отмечали 22 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области.

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Вместо обширных пожеланий первая леди оставила лаконичную и полную любви подпись. Она убеждена, что свой ласковый и нежный взгляд на этой фотографии Владимир Зеленский устремил на нее, потому что он "всегда так на нее смотрит". Она пообещала смотреть на него с такой же любовью.

Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе. С днем ​​рождения, любимый,

– чувственно написала Елена Зеленская.

Владимир Зеленский празднует день рождения / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Фоловеров первой леди Украины растрогало ее поздравление по случаю 44-летия мужа. Они восхищались ею в комментариях:

"Какое красивое поздравление. С днем ​​рождения, господин Президент";

"Роскошное поздравление. Счастья и радости в жизни";

"Очень трогательное приветствие и с любовью, так держать";

"Пусть там что, вы прекрасная пара, с днем ​​рождения. Пусть не будет войны";

"Я растрогалась. Любви вам и сил пережить все это".

Напомним, в прошлом году Елена Зеленская поздравляла мужа с днем ​​рождения редким селфи, на котором они оба улыбаются. Тогда первая леди писала, что он – "практически все, что нужно ей для счастья".

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все намеренное воплотить вместе. С днем ​​рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!