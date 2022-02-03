Президентське подружжя Турецької Республіки прилетіло в Україну з офіційною делегацією для підписання низки двосторонніх документів, повідомляє 24 канал. Їхнім з Зеленським переговорам передувала урочиста церемонія зі строєм почесної варти. Фото з Маріїнського палацу вже облетіли мережу, а look Олени Зеленської викликав захват у

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Образ Олени Зеленської на зустрічі з президентом Туреччини

Для першого офіційного виходу 2022 року перша леді обрала приголомшливий аутфіт. На урочистостях на Грушевського вона з'явилась у двобортному пальті чорного кольору за коліно. Його прямий крій ефектно підкреслював стрункість Олени Зеленської.

На захід вона одягла штани улюбленого фасону палаццо з високою таліє. Низ вигідно гармоніював з чоботами на підборах та вишуканим чорним капелюшком без крисів. Цікаво, що дружина Зеленського рідко доповнює свої образи такими головними уборами. Додамо, з аксесуарів на її пальті красувалась флористична брошка.

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України

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У стінах Маріїнського палацу Олена Зеленська показала світло-лимонну блузу з акцентним коміром, яку одягла під двобортне пальто. Там вона зняла захисну маску, капелюшок і продемонструвала легкий денний макіяж та ідеальну укладку.

Подружжя Зеленських на зустрічі з президентом Туреччини / Фото Офіс Президента України

Цікаво, що український президент двічі літав у Туреччину з дружиною. Для першого візиту у жовтні 2020 року Олена Зеленська обрала стильну синю сукню з тонким поясом від six brande, а у квітні 2021 року показала два бездоганні образи – чорну сукню-футляр і костюм з синіми штанами палаццо.