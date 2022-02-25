Украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение, которое опубликовала на личной странице. Она поблагодарила украинскую армию и обратилась к российским коллегам.

Актуально Давние друзья Киркоров и Остапчук послали друг друга из-за войны в Украине

Маша Ефросинина записала видеообращение

Знаменитость попросила коллег использовать аудиторию не для сообщений о том, что им жалко и стыдно, а для того, чтобы сообщить о том, что русский народ в беде.

Используйте вашу многомиллионную аудиторию прямо сейчас, чтобы донести вашему российскому народу о том, что вы в беде, потому что то, что происходит с нами прямо сейчас, и то, что я не могла записать это видеообращение уже много часов, потому что я спасала моих детей сначала в бомбоубежище под звон сирен, а сейчас, скрываясь неизвестно где и не зная, как мы проживем эту ночь, вас действительно ждет беда", – заявила Маша Ефросинина.

Сегодня вам надо осознать для чего вам ваши многомиллионные аудитории? Чтобы постить ваши клипы, вайны? Чтобы нести прекрасное в этот мир? Вы остановили нашу жизнь. Вы остановили наш мир и поставили его на стоп,

– добавила она.

Ефросинина отметила, что клипы и вайны не понадобятся никому, если миллионники не призовут аудиторию не верить пропаганде агрессора, не верить диктатору и потому, что рассказывают, не верить тому, что вам рассказывают, что убивать мирных украинцев – это нормально и это спасение русской нации в Украине".

Я протестую против диктаторской, фашистской, враждебной пропаганды против людей, которые сегодня ночью спали мирно, а проснулись от взрывов. Которые не знают, что говорить своим детям. Я прошу вас: выходите на улицы, кричите, забудьте о том, что вы боитесь за ваше творчество. У нас забрали нашу работу и наши дома. Помогите нам, сделайте так, чтобы навсегда ваши дети потом не были вынуждены извиняться перед нашими потомками за то, что с нами делаете,

– подытожила звезда.

Добавим, что не только Маша Ефросинина обращается к русским звездам с просьбой бороться с дезинформацией и выступать против российско-украинской войны. К коллегам обратились:

Настя Каменских,

Антон Птушкин,

Алан Бадоев,

Иван Дорн,

Евгений Клопотенко,

Сергей Бабкин,

Оля Полякова,

Джамала.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.