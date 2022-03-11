Андрей Хливнюк взял в руки оружие, защищать родной город, детей, семью. Артист рассказал, как проходят его будни на службе.

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Андрей Хливнюк о работе в терробороне

В первые дни войны Андрей записался в терроборону, стал частью добровольцев, усиливающих патрульную полицию Киева. Там его дом, друзья, собратья. Также он является одним из тех, кто охраняет порядок, обеспечивает граждан гуманитарной помощью. Сейчас в столице много людей, которые много времени проводят в бомбоубежищах.

Они требуют внимания: продуктов, медикаментов и даже эвакуации в тех местах, где идут самые горячие бои. Это постоянная и постоянная работа. Подразделение спит очередями по часам,

– прокомментировал Хливнюк.

Лидер "Бумбокса" подчеркнул, что сейчас вся страна объединилась, работает, как одно целое. Мы будем защищать свою землю, выгоним захватчиков и построим новую страну.

Андрей Хливнюк работает в терробороне: смотрите видео онлайн