Шакира подозревается в романе с 24-летним серфингистом: что об этом говорит артистка
Источник:Marca
В СМИ появилась информация, что колумбийская певица Шакира после громкого развода с Жерардом Пике закрутила новый роман. Ее неоднократно видели с 24-летним тренером по серфингу Горкой Эзкурдием.
После скандального разрыва с Пике она держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Однако слухи о новом романе все-таки прокомментировала.
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Правда ли, что Шакира закрутила новый ромн
Поговаривают, что вероятным избранником Шакиры стал 24-летний тренер по серфингу Горка Эзкурдия. Их заскочили на одной из тренировок на пляже в Испании. На фотографиях певица изображена в специальной форме, улыбающаяся и счастливая.
Сама Шакира опровергла слухи о романе. Певица рассказала, что уже несколько лет тренируется с Эзкурдией вместе с сыновьями. Но после развода сердце Шакиры свободно, она полностью сосредоточена на детях.
Развод шакиры и Жерарда Пике: что известно
- В сети некоторое время подозревали, что между Шакирой и Жерардом есть проблемы в отношениях. А ведь звезды перестали публиковать общие фото. Впоследствии стало известно о разрыве.
- В испанской печати писали, что причиной развода являются измены футболиста. Вроде бы Пике закрутил роман с официанткой и устроил ее пиарщицей в своей компании. Впоследствии Шакира разоблачила эту интрижку и выгнала из дома.
- Артистка и спортсмен решили разделить все, что нажили за время брака. Однако общее роскошное поместье в Барселоне не достанется никому – экс-пара хочет выставить его на продажу.