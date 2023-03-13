На сцене певица представила свою песню Hold my hand, ставшую саундтреком к фильму "Топ Ган: Меверик". Но в результате Леди Гага так и не получила награду в этой номинации, пишет 24 Канал.

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Во время выступления певица вышла на сцену в обычной футболке цвета хаки и рваных джинсах.. Кроме того, Леди Гага смыла макияж, с которым была на дорожке и собрала волосы в косу.

Леди Гага спела песню Hold my hand. Отметим, что на саму церемонию она выбрала длинное черное платье с полупрозрачными вставками.

Добавим, что с Леди Гагой также произошел неожиданный курьез на глазах у тысяч зрителей. Во время выхода актеров на дорожку "Оскар" фотограф, снимавший Леди Гагу, оступился и упал прямо рядом с ней.

Исполнительница не растерялась и тут же поспешила помочь мужчине. Она в длинном платье подбежала к фотографу и помогла ему подняться. Видео с курьезом быстро распространилось по сети.

К слову, в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше всего статуэток в этом году получила лента "Все всегда и одновременно".