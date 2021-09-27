Свадьбу Пэрис и Картера ждет весь мир шоу-бизнеса. Артистка готовит масштабное празднование, о котором будут говорить в разных уголках планеты. А пока она наслаждается романтическим статусом невесты.

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Новые фото Пэрис Хилтон с женихом

На днях влюбленные позировали на одном из мероприятий, которые посетили вместе. Пэрис надела на событие сдержанное черно-белое платье длины миди с принтом в клетку. Талию подчеркнула коротким белым ремешком и соединила наряд со стильными туфлями-лодочками на каблуках в тон.

Волосы звезда выровняла, а на лице сделала безупречный макияж в светлых оттенках с акцентом на глазах. Довершила образ минималистическими бриллиантовыми серьгами.

Картер Руем нежно обнимал и целовал любимую. Он позировал рядом с ней в темно-синем костюме, белой рубашке и кедах.



Пэрис Хилтон с женихом / Фото с инстаграма певицы



Пэрис Хилтон с женихом / Фото с инстаграма певицы

Пэрис Хилтон с женихом / Фото с инстаграма певицы



Пэрис Хилтон с женихом / Фото с инстаграма певицы

Напомним, Пэрис Хилтон получила предложение от Картера Руема накануне Дня влюбленных. Тогда она праздновала 40-летие на частном острове посреди океана. Мужчина предложил светской львице выйти за него замуж и она без колебаний согласилась.

Картер подарил избраннице роскошное кольцо с 15 бриллиантами и буквой P с сапфирами. Стоимость такого украшения 2 миллиона долларов.