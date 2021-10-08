В сети показали редкие фото взрослых сыновей Бритни Спирс

Американская исполнительница Бритни Спирс чрезвычайно редко делится фото со своими сыновьями. Но на днях приятель Кевина Федерлайна, бывшего мужа певицы, опубликовал новые фотографии взрослых ребят.

Знаменитая американская певица Бритни Спирс воспитывает двух сыновей – 16-летнего Шона Престона и 15-летнего Джейдена Джеймса. Однако она не имеет возможности видеться с ними очень часто.

Смотрите также Бритни Спирс обиделась на родственников, которые не спасали ее от опеки отца

Новые фото сыновей Бритни Спирс

Недавно в сети появились редкие фото подростков. Фотографии опубликовал друг их отца Кевина Федерлайна. Похоже, мужчины устроили небольшую вечеринку вместе с Шоном и Джейденом.

Ребята выглядят на удивление взрослыми. Последний раз певица показывала сыновей, когда им было по 15 и 14 лет – в марте прошлого года.

Также звезда заявляла, что подростки отказываются появляться в инстаграме звездной мамочки. Поэтому она выкладывает фото только тогда, когда они соглашаются на публикацию.



Сыновья Бритни Спирс с другом отца / Фото из инстаграма Эдди Моралеса



Сыновья Бритни Спирс с другом отца / Фото из инстаграма Эдди Моралеса

Отметим, Бритни Спирс последний раз виделась с сыновьями на их днях рождениях. Ребята родились 14 и 12 сентября, с разницей в один год. Артистка устроила для них вечеринку с пирожными и мороженым.

Бритни Спирс добавила, что Шон и Джейден зарегистрированы в инстаграме, но они берегут свою приватность. Также звезда поделилась, что сыновья нашли увлечения – танцы.