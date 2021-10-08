Знаменитая американская певица Бритни Спирс воспитывает двух сыновей – 16-летнего Шона Престона и 15-летнего Джейдена Джеймса. Однако она не имеет возможности видеться с ними очень часто.

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Новые фото сыновей Бритни Спирс

Недавно в сети появились редкие фото подростков. Фотографии опубликовал друг их отца Кевина Федерлайна. Похоже, мужчины устроили небольшую вечеринку вместе с Шоном и Джейденом.

Ребята выглядят на удивление взрослыми. Последний раз певица показывала сыновей, когда им было по 15 и 14 лет – в марте прошлого года.

Также звезда заявляла, что подростки отказываются появляться в инстаграме звездной мамочки. Поэтому она выкладывает фото только тогда, когда они соглашаются на публикацию.



Сыновья Бритни Спирс с другом отца / Фото из инстаграма Эдди Моралеса



Сыновья Бритни Спирс с другом отца / Фото из инстаграма Эдди Моралеса

Отметим, Бритни Спирс последний раз виделась с сыновьями на их днях рождениях. Ребята родились 14 и 12 сентября, с разницей в один год. Артистка устроила для них вечеринку с пирожными и мороженым.

Бритни Спирс добавила, что Шон и Джейден зарегистрированы в инстаграме, но они берегут свою приватность. Также звезда поделилась, что сыновья нашли увлечения – танцы.