Сеть покоряет хит Stromae 10-летней давности: к тренду присоединились Квиткова и Парфильева

22 ноября 2023, 14:33
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В тактике завирусилась песня бельгийского исполнителя Stromae. Пользователи снимают видео, как они изменились за годы жизни.

Песня Stromae Formidable вышла еще в 2013 году. Но она снова приобретает популярность – и все благодаря текток-трендам.

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Новый тренд в тексте под песню Formidable

Как рассказывал сам бельгийский певец, Formidable – это песня-исповедь от имени нетрезвого мужчины, расставшегося со своей любимой. Герой вспоминает, какой formidable (чрезвычайной) была та девушка, и какой замечательной парой они были. В подобном настроении создан и клип.

Песня Formidable в свое время смогла переплюнуть самый успешный хит Alors on danse, который Stromae выпустил в 2009 году.

Stromae – Formidable: смотрите видео онлайн

 

Песня понемногу становится тикток-хитом, ведь под нее сняли уже около 200 тысяч видео. Обычно пользователи размещают две фотографии и сравнивают, какими они были раньше – и какими стали сейчас. Фотографии сопровождаются текстом il sera – formidable (она будет необычайной).

К тренду присоединились даже блогеры – Даша Квиткова и Таня Парфильева.


Как изменились блоггеры / Фото с тиктока


Как изменились блоггеры / Фото с тиктока

Последние тикток-тренды

  • Вместе с первым снегом снова популярными становятся рождественские песни, например Snowman от Sia. Пользователи снимают ролики, как танцуют под снегом.
  • Также в сети завирусился ремикс на один из лучших хитов Рианны – S&M. И этот трек до сих пор остается популярным в тектоке.
Автор: Марія Касій