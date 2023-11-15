Еще несколько месяцев назад в сети завирусился ремикс на один из лучших хитов Рианны – S&M. И этот трек до сих пор остается популярным в тиктоке.

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Автором этого ремикса стал исполнитель Macon. К стилю Рианны он добавил больше электронной музыки – гипертехно. Так трек S&M зазвучал с многократными механическими ритмами.

Rihanna – S&M (macon's HYPERTECHNO remix): слушайте онлайн

Слушатели так оценивали ремикс на известную песню:

"Слушаю на репите все утро";

"Получил очень много энергии, когда слушал этот трек";

"Твои ремиксы – это огонь";

"Отличная работа";

"Это очень мощно и энергично".

И хотя трек вышел еще в феврале этого года, сейчас он еще на пике популярности. Именно под это аудио пользователи с разных уголков планеты сняли более 63 тысяч видео, которые собрали миллиарды просмотров.

Украинцы под вирусный трек снимают юмористические ролики, или же показывают свои танцы на камеру.