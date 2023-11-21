Этому тренду по токтоку уже около 3 лет – он каждый раз становится популярен зимой. Ведь он лучше передает зимнюю и праздничную атмосферу, пишет 24 Канал.

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Зимний тренд тиктока, который хочется повторить

Пользователи Украины и других уголков страны снимают атмосферные видео. В них пары (друзья или влюбленные) танцуют под светом фонарей на улице, пока падает снег. Также в сети показывают, как украшают дом к праздникам или делятся кадрами из своих городов, где уже царит Рождество.

Все эти ролики сопровождает песня австралийской певицы Sia – Snowman. Этот трек артистка выпустила еще в 2017 году, но зимой, особенно в рождественский период, он возглавляет рейтинги не только в тиктоке, но и в других соцсетях и платформах.

Sia – Snowman: смотрите видео онлайн

В Украину пришла зима

Во многих регионах страны уже выпал первый снег. Сначала припылило Винницкую область, а за ней и весь Запад Украины – Закарпатье, Прикарпатье, Ровенскую и Львовскую область. К концу недели заснежило в Днепре и Николаеве.

И хотя первый снег еще мокрый и не остался надолго, украинские тиктокеры побежали снимать видео до этого набирающего обороты этого праздничного тренда.

Смотрите видео зимнего тренда из тиктока: