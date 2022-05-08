Сестра Владимира Дантеса хочет избавиться от гражданства России: "Не хочу этот паспорт"
Источник:ЖИЛ
Сестра украинского музыканта Владимира Дантеса уехала из России, когда началась война. Она хочет избавиться от российского гражданства.
Украинский певец Владимир Дантес рассказал о сестре, которая до начала полномасштабной войны жила в России. После 24 февраля она уехала из страны-террориста.
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Дантес о своей сестре
Владимир Дантес признался, что сестра тяжело переживала войну в Украине и плакала. Она больше не желает иметь паспорт России.
У меня есть сестра, но она очень давно уехала. И в начале войны она каждый день плакала, поддерживала. Она живет в Европе и хочет получить украинское гражданство. Она говорит: "Я хочу изменить гражданство, не хочу быть причастной к этому. Не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело",
– рассказал артист.
Также Владимир рассказал о друзьях. Удивительно, с ними певец сумел найти общий язык – они выступают против войны и поддерживают Украину.
"Есть друзья, которые с первых дней уехали оттуда и до сих пор извиняются. Они очень много делают, а главное, они не защищают ни себя, ни русскую. Они молча делают дело и не задают никаких вопросов", – поделился исполнитель.
Заметим, что не всем звездам удалось найти общий язык с родственниками или друзьями в России:
- Наталья Могилевская общалась с братом из России и посылала ему фото и видео происходящего в Украине. Но мужчина упрямо не верит звездной сестре.
- Иван Дорн, до 24 февраля ездивший в Россию с концертами, теперь не поддерживает связь с родными из Башкирии. Они не поинтересовались, как обстоят дела у артиста, поэтому он решил "поставить на них крест".
- Ведущий Григорий Решетник больше не хочет знать крестную из России. Она позвонила по телефону его маме со словами: "Вам так и надо", а ее сыновья служат в русской армии.