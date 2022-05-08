Сестра Владимира Дантеса хочет избавиться от гражданства России: "Не хочу этот паспорт"

Сестра украинского музыканта Владимира Дантеса уехала из России, когда началась война. Она хочет избавиться от российского гражданства.

Украинский певец Владимир Дантес рассказал о сестре, которая до начала полномасштабной войны жила в России. После 24 февраля она уехала из страны-террориста.

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Дантес о своей сестре

Владимир Дантес признался, что сестра тяжело переживала войну в Украине и плакала. Она больше не желает иметь паспорт России.

У меня есть сестра, но она очень давно уехала. И в начале войны она каждый день плакала, поддерживала. Она живет в Европе и хочет получить украинское гражданство. Она говорит: "Я хочу изменить гражданство, не хочу быть причастной к этому. Не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело",

– рассказал артист.

Также Владимир рассказал о друзьях. Удивительно, с ними певец сумел найти общий язык – они выступают против войны и поддерживают Украину.

"Есть друзья, которые с первых дней уехали оттуда и до сих пор извиняются. Они очень много делают, а главное, они не защищают ни себя, ни русскую. Они молча делают дело и не задают никаких вопросов", – поделился исполнитель.

Заметим, что не всем звездам удалось найти общий язык с родственниками или друзьями в России: