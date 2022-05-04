Украинский музыкант Владимир Дантес родом из Харькова, поэтому бомбардировки города для него особенно болезненны. Он рассказал, как переживает войну.

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Как Дантес реагировал на обстрел Харькова

Певец поделился, что из его знакомых есть и оставшиеся в Харькове. Его мама в Киеве, а родственники и близкие разъезжались по Украине или же за границу. Его все же очень огорчали бомбардировки родного города.

Мне очень грустно. И честно, грустно – это совсем мягкое слово… Это как мое детство бомбят. Я никогда не думал, что я буду рыдать через здание. И 1 марта мне кажется, что я навсегда запомню этот день, попали ракетой в Площадь Свободы. Я просто рыдал, потому что я вырос в центре города,

– признался Владимир.

"Вот те дома, которых сейчас нет – там жили мои одноклассники, родственники. К счастью, с ними все хорошо. Но я так люблю Харьков и уже жду момент победы, у меня уже в голове есть планы, я хочу 2 недели в месяц посвящать тому, чтобы ездить в Харьков и восстанавливать город", – добавил он.

Дантес также рассказал, каким видит празднование победы: "У меня в голове такой большой стол, от Ужгорода до Луганска... За столом мы никогда не говорим о чем-то плохом. Мы говорим друг о друге, о семье, как кто-то сходил на рыбалку. Стол – это то, что лежит в нашей ДНК, и я так воспринимаю свою страну и так воспринимаю победу".

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Недавно Владимир Дантес выпустил первый трек на украинском языке, который посвятил собственному родному языку. В ролике он вместил довоенные кадры из разных городов.

Когда делал это видео, я взял кадры из нашего проекта "Мама, я делаю бизнес", где я рассказывал об украинских стартапах. И нас всюду встречали вот так с объятиями, не было такого, чтобы мы приходили, а вокруг грустные лица. Перед тем, как работать – обязательно приглашали за стол,

– рассказал певец.

"И я подумал, что каждому из нас нужно то, к чему идти. Мы ежедневно видим ужасы, но на кухне или по телефону с родными мы все равно разговариваем о том, как мы победим, как будем праздновать. Я очень скучаю по родному Харькову, по Северодонецку, Одессе. На видео почти все города Украины есть, И я уверен, там будет еще лучше, чем было до войны. Каждому из нас нужно такое будущее, которое немного ностальгическое", – подытожил он.

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