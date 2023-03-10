Лиза Ющенко отпраздновала день рождения дочери: фото сестры Ефросининой, которая живет в Москве

Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко, живущая в Москве, отпраздновала день рождения дочери. Она показала фото, на которых засветилась и мама ведущей.

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко живет в Москве и, скорее всего, имеет другую политическую позицию. На днях она показала, как отпраздновала день рождения дочери.

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Дочь Ющенко отпраздновала день рождения

Дочери Лизы и Андрея Ющенко (сына бывшего президента Украины) Варваре исполнилось 13 лет. По этому случаю сестра ведущей устроила празднование. Фотографиями она поделилась на закрытой инстаграм-странице.

"Если Бог хочет сделать женщине комплимент, Он дарит ей дочь! Моему счастью сегодня 13. Люблю до луны и обратно", – написала Лиза.



Лиза Ющенко с дочерью / Фото из инстаграма Лизы Ющенко

Сестра Маши Ефросининой не указала, где проходило празднование. Но на фото зажглась и мама известной интервьюерки. Пожалуй, в то время как Маша прекратила общение с сестрой, ее мама решила не избавляться от контактов с младшей дочерью.



Дочь Ющенко с бабушкой / Фото из инстаграма Лизы Ющенко

Как Маша Ефросинина отзывалась о сестре

, что сама Маша Ефросинина сейчас находится в Израиле , где посетила центр психологической поддержки в Тель-Авиве Ее на снимках со дня рождения не было.

Пока интервьюер и ведущая занимается благотворительным фондом и помощью украинским женщинам, ее сестра Лиза Ющенко живет в Москве. Она якобы выступала против вторжения в Украину, но четко свою позицию не проявила.

Маша Ефросинина впервые прокомментировала отношения с сестрой более недели назад. Она призналась, что для ее семьи – это болезненная тема.

Я готова к этому вопросу, конечно. Я же не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю . Это трудная тема".