Сестра Маши Ефросининой заговорила о мире в день рождения: "Прошу одного"
Источник:Лиза Ющенко
Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко отмечает 37-летие. Продолжая жить в России, она заговорила о мире.
Бывшая невестка Виктора Ющенко и младшая сестра Маши Ефросининой опубликовала сообщение в свой день рождения. Сегодня Лизе Ющенко исполнилось 37 лет.
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Сестра Ефросининой просит мира в день рождения
Лиза Ющенко показала свое новое фото и лаконичными мыслями об "окончании ада". Впервые за долгое время сестра Маши Ефросининой упомянула о войне.
В свой день рождения второй год подряд прошу только одно: чтобы ад кончился и настал мир,
– написала Лиза Ющенко.
Лиза Ющенко / Фото с ее инстаграма
Комментировала ли Ефросинина поступки сестры
Впервые Маша Ефросинина прокомментировала отношения с сестрой очень лаконично. Она признавалась, что это болезненная тема для семьи. Общение с Лизой сведено к нулю, как сообщала Маша в интервью.
Впоследствии ведущая отмечала, что не несет ответственности за поступки своей сестры, ведь она живет своей жизнью. Она не понимает, на каких основаниях ее критикуют из-за Лизы.