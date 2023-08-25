С Соловий, Вакарчуком и Сеитаблаевым: как Сергей Жадан отпраздновал 49-й день рождения

На днях в "Жовтневом палаце" в Киеве прошла презентация артбука Сергея Жадана "Птах". Писатель решил это сделать прямо во время своего дня рождения. Два дня назад, 23 августа, ему исполнилось 49 лет.

Следовательно, на событие пришли многие популярные украинские исполнители, которые по совместительству являются друзьями поэта. Ведущим мероприятия стал режиссер Ахтем Сеитаблаев. Сам артбук "Птах" является общим проектом Сергея Жадана и культурной платформы "Ковчег "Украина"", сооснователем которого является Ярина Винницкая, сообщает 24 Канал.

Это интересно "Это войдет в историю": Артем Пивоваров представил телеверсию своих концертов с оркестром

Презентация артбука Сергея Жадана "Птах"

Концерт назывался "Сергей Жадан и друзья" и был благотворительным. Следовательно, вся прибыль с события будет направлена на поддержку ВСУ. В общем, на западе собрали более миллиона гривен.

Кто выступил на концерте:

легенды украинского рок-н-ролла "Братья Гадюкины" . Они во время концерта исполнили несколько песен;

. Они во время концерта исполнили несколько песен; Саша Кольцова , фронтвумен группы "Кроха", спела песню "Колыбельная" в дуэте с Сергеем Жаданом;

, фронтвумен группы "Кроха", спела песню "Колыбельная" в дуэте с Сергеем Жаданом; Святослав Вакарчук исполнил композицию "Страна детей", написанную на стихотворение Жадана;

исполнил композицию "Страна детей", написанную на стихотворение Жадана; джазовый контрабасист мирового уровня Марк Токарь;

Ульяна Горбачевская. Она спела "А сейчас я расскажу тебе" из поэтического цикла "Жизнь Марии", а Марьяна Садовская - "Магдалину";

Она спела "А сейчас я расскажу тебе" из поэтического цикла "Жизнь Марии", а - "Магдалину"; Кристина Соловий вместе с "Мертвим півнем" исполнила "Я умру от простуды" и спела песню "Сердце" в дуэте с Жаданом;

вместе с исполнила "Я умру от простуды" и спела песню "Сердце" в дуэте с Жаданом; сестры Тельнюк спели свой известный хит на слова Сергея Жадана "Снег" и впервые представили со сцены песню "Пусть это будет пение".



Кристина Соловий и Сергей Жадан / Фото: Юрий Верес

К слову, во время концерта Сергея Жадана лидер группы "Океан Эльзы" рассказал историю о том, как , во время концерта Сергея Жадана лидер группы "Океан Эльзы" рассказал историю о том, как писатель спас певца . Артисты тогда посетили харьковскую территориальную 127-ю бригаду. Оказалось, что около Вакарчука была неразорванная мина. Следовательно, Сергей Жадан взял какой-то плафон и поставил его наверх, чтобы создать более безопасную ситуацию. "После такого отношения остаются близкими надолго", — высказался Вакарчук.

Интересно, что группа Kozak System также должна была быть среди гостей концерта, однако артисты не успели, возвращаясь из тура за океаном. Музыканты были задержаны на границе с Польшей. Несмотря на это, они записали видеообращение с польской границы, которое увидели и услышали в "Жовтневом палаце" во время концерта.