Эти концерты собрали солдауты и стали первым событием, которое состоялось во Палаці "Украина" после начала полномасштабного вторжения. Зрители смогли ощутить характер украинской музыки.

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Программа Артема Пивоварова с окрестром и Капеллой им. Ревуцкого объединила традиции и современность. Звучание народных инструментов и мощные голоса мужского хора придали хитам Артема Пивоварова другой окрас.

Интересно, что подготовка к концертам длилась более 3 месяцев. Над созданием шоу работали около 200 человек. На сцене было 83 человека, также было эффектное световое шоу.

Благодарю нашу большую команду, которая работала над созданием этой магии и помогла воплотить мою давнюю мечту. Эти концерты – музыкальный ретрит, возможность заглянуть в тайные уголки души. Приглашаю погрузиться в мир украинской музыки,

– обратился Пивоваров к фанатам.

Команда решила создать телеверсию этих концертов, чтобы еще больше людей могли насладиться волшебной музыкой.

Артем Пивоваров – Дворец Украина (Orchestra Live): видео

Поклонники артиста выразили восхищение. В комментариях они поддержали Пивоварова:

"Это разрыв! Гордимся".

"Создается новая история! Спасибо".

"Этот концерт войдет в историю!"

"Это моя любимая, с оркестром оно проникает в глубочайшие ноты души. Не могу остановиться, чтобы не плакать. Это шедевр".

"Очень чувственно, нежно, к муравьям! Всегда слушаю на одном дыхании".

"Сверхмощно, к муравьям, к слезам! Этот концерт войдет в историю украинской культуры. Артем, вы наша гордость, горжусь".

Как Артем Пивоваров покорил украинскую сцену