Эти концерты собрали солдауты и стали первым событием, которое состоялось во Палаці "Украина" после начала полномасштабного вторжения. Зрители смогли ощутить характер украинской музыки.
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Программа Артема Пивоварова с окрестром и Капеллой им. Ревуцкого объединила традиции и современность. Звучание народных инструментов и мощные голоса мужского хора придали хитам Артема Пивоварова другой окрас.
Интересно, что подготовка к концертам длилась более 3 месяцев. Над созданием шоу работали около 200 человек. На сцене было 83 человека, также было эффектное световое шоу.
Благодарю нашу большую команду, которая работала над созданием этой магии и помогла воплотить мою давнюю мечту. Эти концерты – музыкальный ретрит, возможность заглянуть в тайные уголки души. Приглашаю погрузиться в мир украинской музыки,
– обратился Пивоваров к фанатам.
Команда решила создать телеверсию этих концертов, чтобы еще больше людей могли насладиться волшебной музыкой.
Артем Пивоваров – Дворец Украина (Orchestra Live): видео
Поклонники артиста выразили восхищение. В комментариях они поддержали Пивоварова:
- "Это разрыв! Гордимся".
- "Создается новая история! Спасибо".
- "Этот концерт войдет в историю!"
- "Это моя любимая, с оркестром оно проникает в глубочайшие ноты души. Не могу остановиться, чтобы не плакать. Это шедевр".
- "Очень чувственно, нежно, к муравьям! Всегда слушаю на одном дыхании".
- "Сверхмощно, к муравьям, к слезам! Этот концерт войдет в историю украинской культуры. Артем, вы наша гордость, горжусь".
Как Артем Пивоваров покорил украинскую сцену
- Он родился в Волчанске Харьковской области. Уже в 12 лет Артём пошел заниматься игрой на гитаре, но так и не получил музыкального образования.
- Его путь в музыке начался в составе группы Art Rey в 2012 году. Тогда Артём записал первые акустические песни. В следующем году артист выпустил дебютный сольный альбом "Космос".
- В 2015 году Пивоваров представил треки, написанные в дуэтах, а в последующие годы сотрудничал как с украинскими, так и с российскими артистами.
- В 2018 году Артем Пивоваров принял участие в Atlas Weekend и начал чаще писать на украинском. Через три года он выиграл в номинации "Лучшая песня" с треком "Дежавю".
- В 2022 году Артем Пивоваров отметился выходом альбома "Твои стихи, мои ноты". Это песни в дуэте с популярными исполнителями, записанные на стихи известных поэтов, а также перепева украинских народных песен.