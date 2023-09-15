Сергея Бабкина после премьеры песни "Зрада" разоблачили в плагиате: кем "вдохновился" музыкант

На днях Сергей Бабкин представил новую песню "Зрада", которая вызвала много споров в сети. Теперь выяснилось, что музыкант мог "одолжить" текст у украинского поэта Юрия Космины.

Украинцы заметили, что трек Бабкина очень похож на работу поэта-сатирика. Напомним, в песне "Зрада" музыкант высмеял украинцев, обвиняющих каждого в измене.

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Сергея Бабкина обвиняют в плагиате

Песня "Зрада" очень напоминает стихотворение Юрка Космины под названием "Песня об информационном пространстве". Об этом поэт сообщил в фейсбуке, назвав свои строчки "неповторимым оригиналом", а песню Бабкина – "дешевым ватным плагиатом".



Сергея Бабкина разоблачили в измене / Коллаж Юрия Космины

Бабкин изменил основной текст, но все же композиция похожа на стихотворение Космины, где после каждой строчки тоже звучит слово "измена".

Поэт Космина написал стих еще в 2016 году. Он тогда исполнил его публично на "Книжном Арсенале".

Юрко Космина читает свое стихотворение: слушайте онлайн

Украинцы поддержали поэта Юрия Космина и раскритиковали Сергея Бабкина за "кражу" мотива:

"Так скоро и Ленина перепевать начнет".

"Господи, Сергей Бабкин пробил еще большее дно, чем показалось сразу".

"Но реально плагиат".

"Даже это он не смог придумать сам, а сплагиатив".

"Грустно как-то, что он такое чудит".

"А я рад, что такие публичные персоны с московским мировоззрением себя в один день в конце концов разоблачают".

"Не удивлена. Бабкин – клон поющего Арестовича".

"Это русская музыка на украинском".

"Уверен, что господин Космина подаст в суд авторские права и выиграет".

Почему украинцы критикуют песню Бабкина

В песне музыкант высмеял украинцев, критикующих других и обвиняющих каждого в измене. Похоже, что Сергею Бабкину не нравится хейт из-за русского языка, просмотр враждебного контента. По мнению артиста, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо".

Он пытается прикрыться военными в строке: "бойцам на передке безразлично – надо или надо". Музыканта также обвиняют в работе на российскую пропаганду. Ведь Бабкин использовал понятие "измены", чтобы высмеять украинцев, критикующих друг друга за потребление российского контента.

Сергей Бабкин – "Измена": слушать песню онлайн

Кроме того, Сергей поет о том, что измена – "когда уехал из страны играть концерты". Но украинцы критикуют артиста не за выезд за границу, а за то, что в организации своих мероприятий он сотрудничает с россиянами.

В сети активно обсуждается трек артиста. Многие слушатели критикуют Бабкина и обвиняют его в манипуляциях и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки.

Бабкина критиковали за работу с россиянами