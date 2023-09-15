Сергея Бабкина после премьеры песни "Зрада" разоблачили в плагиате: кем "вдохновился" музыкант
Источник:Юрий Космин
На днях Сергей Бабкин представил новую песню "Зрада", которая вызвала много споров в сети. Теперь выяснилось, что музыкант мог "одолжить" текст у украинского поэта Юрия Космины.
Украинцы заметили, что трек Бабкина очень похож на работу поэта-сатирика. Напомним, в песне "Зрада" музыкант высмеял украинцев, обвиняющих каждого в измене.
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Сергея Бабкина обвиняют в плагиате
Песня "Зрада" очень напоминает стихотворение Юрка Космины под названием "Песня об информационном пространстве". Об этом поэт сообщил в фейсбуке, назвав свои строчки "неповторимым оригиналом", а песню Бабкина – "дешевым ватным плагиатом".
Сергея Бабкина разоблачили в измене / Коллаж Юрия Космины
Бабкин изменил основной текст, но все же композиция похожа на стихотворение Космины, где после каждой строчки тоже звучит слово "измена".
Поэт Космина написал стих еще в 2016 году. Он тогда исполнил его публично на "Книжном Арсенале".
Юрко Космина читает свое стихотворение: слушайте онлайн
Украинцы поддержали поэта Юрия Космина и раскритиковали Сергея Бабкина за "кражу" мотива:
- "Так скоро и Ленина перепевать начнет".
- "Господи, Сергей Бабкин пробил еще большее дно, чем показалось сразу".
- "Но реально плагиат".
- "Даже это он не смог придумать сам, а сплагиатив".
- "Грустно как-то, что он такое чудит".
- "А я рад, что такие публичные персоны с московским мировоззрением себя в один день в конце концов разоблачают".
- "Не удивлена. Бабкин – клон поющего Арестовича".
- "Это русская музыка на украинском".
- "Уверен, что господин Космина подаст в суд авторские права и выиграет".
Почему украинцы критикуют песню Бабкина
В песне музыкант высмеял украинцев, критикующих других и обвиняющих каждого в измене. Похоже, что Сергею Бабкину не нравится хейт из-за русского языка, просмотр враждебного контента. По мнению артиста, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо".
Он пытается прикрыться военными в строке: "бойцам на передке безразлично – надо или надо". Музыканта также обвиняют в работе на российскую пропаганду. Ведь Бабкин использовал понятие "измены", чтобы высмеять украинцев, критикующих друг друга за потребление российского контента.
Сергей Бабкин – "Измена": слушать песню онлайн
Кроме того, Сергей поет о том, что измена – "когда уехал из страны играть концерты". Но украинцы критикуют артиста не за выезд за границу, а за то, что в организации своих мероприятий он сотрудничает с россиянами.
В сети активно обсуждается трек артиста. Многие слушатели критикуют Бабкина и обвиняют его в манипуляциях и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки.
Бабкина критиковали за работу с россиянами
- Недавно стало известно, что в организацию концертов Бабкина и группы 5'nizza причастные россияне – промоутеры и билетные операторы, связанные со страной-террористом.
- Скандал прокомментировала супруга артиста и менеджер группы 5'nizza. По ее словам, "лучше проводить концерты и собирать средства для военных, чем выяснять, в какой стране жили организаторы или есть ли у билетного оператора представительство в России".
- И это не впервые Сергей Бабкин попадает в скандалы из-за причастности русского в своих выступлениях. Во время концерта группы 5'nizza в США артисты пели русскоязычную версию трека "Солдат", за что получили волну хейта.