Комик высказал свое мнение в инстаграмме. По его словам, исполнять эту песню в США было некстати. К тому же Бабкин пел хит на русском языке.

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Эллерт рассказал поклонникам, что посетил концерт одной из любимых групп 5'nizza. В этот вечер он ощутил ностальгию и приятные эмоции.

Однако был момент, который смутил Александра. В частности, дуэт исполнил свой хит "Солдат" на русском языке и им подпевали слушатели, среди которых были и россияне.

По мнению Эллерта, эта песня была неуместна, ведь артисты – не солдаты.

Я начал подпевать, но остановился, потому что какой я солдат? Бабкин и Запорожец на сцене тоже никакие не "I'm soldier". Как и 600 человек в центре Hollywood, поющих "и я знаю свое дело, мое дело – стрелять, чтобы пуля попала в тело врага…". Это что за бред? Что это за сюр и стыд?

– заявил комик.

Александр отметил, что в репертуаре группы 5'nizza есть обновленная версия песни "Солдат" с современными акцентами, поэтому уместнее было бы петь именно ее.

Эллерт объяснил свое мнение. По его словам, кто бы что ни делал и где бы ни находился, он не может называть себя солдатом, если не на самом деле.

"Культурные, финансовые и подобные другие это все не фронты, это – тылы! И каждый помогающий может говорить, что он тыл, поддержка и опора, но никакой не солдат", – подытожил он.

Напомним, что Сергей Бабкин переписал текст песни "Солдат" в марте 2022г. Новая версия связана с войной, которую Россия начала против Украины. Этот трек является украинским и даже английским языками.