Это была метафора – Жадан и Соловий прокомментировали скандальную песню, которую сняли в церкви

На днях Сергей Жадан и Кристина Соловий выпустили песню "Сердце" о любви между людьми. Кадры были сняты в церкви, что возмутило парафию и вызвало бурное обсуждение. Теперь артисты объяснили, почему сняли клип в храме.

Музыканты предполагали, что клип на песню "Сердце" может вызвать шум. Они высказались об идее в шоу "20 – 23", которое было записано еще до выхода песни.

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Жадан и Соловий объяснили идею снять клип в церкви

Артисты заявили, что "ни одного святотатства" в этом клипе не заложено.

Сергей Жадан заверил, что для них в этой идее снять видео в церкви не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного. По его словам, церковь была метафорой определенного общественного убеждения и общественного мнения.

В то же время Кристина Соловий ответила, что идея клипа полностью принадлежит Сергею Жадану.

Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галицию и не хочу быть сожжена на публичном костре,

– сказала певица в шоу.

Смотрите совместное интервью с Сергеем Жаданом и Кристиной Соловий: видео

Что известно о скандальном треке