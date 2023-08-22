"Давайте уже женитесь": Сергей Жадан и Кристина Соловий взбудоражили сеть общим видео

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан поделился новым общим видео с певицей Кристиной Соловий. И хотя пара только планировала пригласить читателей на событие, поклонники снова начали обсуждать роман между звездами.

Слухи об отношениях Жадана и Соловий распространились весной 2023 года. В мае пора "засветилась" на прогулке, они держались за руки.

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Видео пары взбудоражило сеть

22 августа звезды снова записали общее видео. В ролике Жадан и Соловий пригласили фанатов на презентацию артбука "Птица: стихи, ставшие песнями". Событие пройдет в Киеве в среду, 23 августа.

На видео пара встала в очень красивый нарядах. Сергей был в черном костюме, а Кристина надела эффектное красное платье.

В то же время поклонники в комментариях к видео сразу начали обсуждали роман пары. Украинцы не скрывают, что хотят видеть Жадана и Соловий вместе:

"Давайте уже женитесь".

"Думал, на свадьбу приглашаете".

"О, Серж и Христя снова вместе. Горько!"

"Точно новая любовница Жадана".

"Какие вы красивые".

"Я одна зашла комментарии почитать?".

Жадан прокомментировал отношения с Соловий

На днях в эфире "Завтрака с 1+1" писатель высказался об отношениях с певицей. Ведущая спросила Сергея, есть ли между ними любовь и совместные творческие планы.

У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос,

– ответил Жадан.

Действительно ли между Жаданом и Соловой роман