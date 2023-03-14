Момент прощания был болезненным, – Сергей Танчинец из БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ рассказал о разлуке с женой

В марте лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец наконец-то встретится со своей семьей, с которой видится крайне редко. Его жена Анна с детьми почти с самого начала полномасштабного утоления находятся в Токио. Как пара удерживает отношения на расстоянии – читайте ниже.

Человек с начала войны пытался найти безопасное место для семьи. Ранее Сергей объяснил, почему его семья уехала в Японию.

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Теперь Сергей и Анна признались, как им дался этот год в разлуке и как они поддерживают свои чувства, несмотря на расстояние.

Момент прощания был очень болезненным

Музыкант признается, что за этот год он провел мало времени с семьей, однако каждый такой момент очень ценен. С начала войны они виделись трижды, но именно с момента отъезда семьи в Японию – всего дважды.

Это был серьезный и очень эмоциональный момент, когда мы приняли решение, что они переедут из Польши в Японию. Сердце было в слезах. Это решение было достаточно непростым. Мы понимали, что не увидимся многие ближайшие месяцы,

– вспоминает Танчинец.

Когда семья переходила границу пешком и этот момент прощания, когда они оглядывались на меня, а я на них, был очень болезненным. "Это, действительно, был один из самых трудных моментов для меня", – добавляет он.

Через полгода семья увиделась в Японии, Сергей сыграл там акустический концерт для украинской диаспоры, чтобы собрать средства на дроны и авто для ВСУ. А третий раз его родные прилетели в Украину на новогодние праздники.

Не обязательно быть физически рядом, чтобы любить

Жена Сергея, сценарист и переводчица Анна Танчинец признается, что у них давно сделана "прививка" относительно отношений на расстоянии.

Мы расставались и на короткие сроки, и на более длинные из-за его гастрольной деятельности, поэтому мы знаем, как поддерживать чувство на расстоянии. Да и это всегда добавляло изюминку и огонек в наши отношения,

– рассказывает она.

По ее мнению, именно благодаря этому за 14 лет совместного брака огонек между ними не погас, а наоборот – становится все сильнее.

Жена рассказывает, что она с мужем ежедневно поддерживает связь и созванивается по видео.

"Разговариваем о бытовых вопросах, о детях, но мы также не забываем говорить и о наших отношениях, делиться чувствами. Когда кому-то тяжело – помогать, поддерживать, предоставлять ресурс и быть очень открытыми друг перед другом", – советует она.

Анна считает, что не обязательно нужно быть физически рядом, чтобы любить друг друга.

Почему семья Сергея Танчинца избрала именно Японию? Анна признается, что и до войны жила в Японии. Она училась там по обмену студентов, а потом и работала.

Еще в Польше она разослала резюме, чтобы полностью получить работу. В Японии Анна работает в Токийском муниципалитете, занимается помощью украинским беженцам, обустройством их быта и консультированием.

К слову, фронтмен группы "Без ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец уже 13 лет женат на Анне, которая родила ему двоих детей. Однако родители девушки были против ее брака с музыкантом. Певец объяснил, что тесть и теща видели дочь женой дипломата. Подробности – читайте в статье.