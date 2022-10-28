Лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец рассказал, что с начала войны пытался найти безопасное место для семьи. Сначала его жена и двое детей жили в Мукачево, затем в Польше. Теперь они решили переехать в Японию.

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Семья Сергея Танчинца переехала в Японию

Музыкант и его жена объясняют, что в Японии им было легче обустроиться. К тому же Анна знает язык, потому что изучала его в университете.

Анна училась в Японии по обмену студентов, она окончила Шевченко как востоковед, и она знает язык. И мы поняли, что ей там просто будет устроить свой быт,

– поделился Танчинец.

Сергей очень непросто переживает разлуку с дочерью, сыном и любимой. "Сердце в слезах. Это было довольно непросто. Мы не увидимся ближайших много месяцев. Но, понимая, что моя жена точно понимает ситуацию, и я привык доверять ей, я сказал окей. Она направилась на визу, получила за пол дня визу, я купил билеты".

Семья купила билеты без обратной даты. Неизвестно, на сколько времени уехала Анна с детьми. Перед отъездом Сергей Танчинец уделил несколько дней родным.

Мы не хотели говорить слово год. Сказали, что на полгода. Перед отъездом мы договорились, что они приедут во Львов, мы проведем пару дней вместе. И был момент, когда я привез их на границу. И было уже не так весело… Они уехали и на следующий день вылетели в Токио,

– рассказал артист.



Сергей Танчинец с семьей / Фото из инстаграма Танчинца

Как дети Танчинца обосновались в Японии

13-летняя дочь Анастасия и 4-летний сын Лукьяна привыкают к жизни в Японии – изучают язык и культуру. Сын музыканта пошел в садик, а дочь – в школу. Анна устроилась переводчицей. Танчинец поддерживает связь с семьей по телефону.

"У них там 6 – 7 вечера, а у меня 12 часов дня. И в этот период, несколько часов, когда мы имеем возможность поговорить. Такая у нас атмосфера в экране смартфона".