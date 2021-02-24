Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец уже 12 лет женат на Анне, которая родила ему двоих детей. Однако родители девушки были против ее брака с музыкантом. Певец пояснил, что тесть и теща видели дочь женой дипломата.

С востоковедом и режиссером Анной 38-летний Сергей Танчинец познакомился 14 лет назад. Она – сестра бывшего концертног директора группы "Без Обмежень" Ольги. Музыкант впервые увидел будущую жену на дне рождении помощницы, а впоследствии она стала главной героиней их клипа. К красивой девушке у него сразу же появилась симпатия.

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"На съемках клипа я понял, что это будет моя будущая жена. Я физически понял", – подчеркнул Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец о женитьбе на Анне

Лидер "Без Обмежень" признался, что как родители Анны, так и друзья были не в восторге от их отношений, а когда дело дошло до женитьбы, отговаривали девушку. Сергей Танчинец объясняет такую позицию тестя и тещи "советским пониманием благоустройства девушки". Они мечтали, чтобы дочь вышла замуж за дипломата.

Круг, с которым общалась Анна, не ожидал такого выбора. Планы родителей на нее были немножко другими. Они видели ее женой дипломата. Но мы решили сделать семью полноценной и захотели ребенка,

– рассказал певец.

Когда Анна забеременела первенцем, ее родные и близкие поддержали и благословили влюбленную пару. Так, в 2009 году у супругов родилась дочь Анастасия, а через девять лет – сын Лукьян.

Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Танчинец и Анна отметили 12 годовщину брака. Певец чувственно поздравил возлюбленную с Новым годом супружеской жизни.