Лидер "Без Обмежень" Сергей Танчинец признался, что родители жены были против их брака
Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец уже 12 лет женат на Анне, которая родила ему двоих детей. Однако родители девушки были против ее брака с музыкантом. Певец пояснил, что тесть и теща видели дочь женой дипломата.
Источник:Без Краватки
С востоковедом и режиссером Анной 38-летний Сергей Танчинец познакомился 14 лет назад. Она – сестра бывшего концертног директора группы "Без Обмежень" Ольги. Музыкант впервые увидел будущую жену на дне рождении помощницы, а впоследствии она стала главной героиней их клипа. К красивой девушке у него сразу же появилась симпатия.
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"На съемках клипа я понял, что это будет моя будущая жена. Я физически понял", – подчеркнул Сергей Танчинец.
Сергей Танчинец о женитьбе на Анне
Лидер "Без Обмежень" признался, что как родители Анны, так и друзья были не в восторге от их отношений, а когда дело дошло до женитьбы, отговаривали девушку. Сергей Танчинец объясняет такую позицию тестя и тещи "советским пониманием благоустройства девушки". Они мечтали, чтобы дочь вышла замуж за дипломата.
Круг, с которым общалась Анна, не ожидал такого выбора. Планы родителей на нее были немножко другими. Они видели ее женой дипломата. Но мы решили сделать семью полноценной и захотели ребенка,
– рассказал певец.
Когда Анна забеременела первенцем, ее родные и близкие поддержали и благословили влюбленную пару. Так, в 2009 году у супругов родилась дочь Анастасия, а через девять лет – сын Лукьян.
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