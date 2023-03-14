Чоловік з початку війни намагався знайти безпечне місце для родини. Раніше Сергій пояснив, чому його сім'я виїхала до Японії.

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Тепер Сергій та Ганна зізналися про те, як їм дався цей рік у розлуці і як вони підтримують свої почуття, незважаючи на відстань.

Момент прощання був дуже болючим

Музикант зізнається, що за цей рік він провів мало часу з сім'єю, проте кожен такий момент – дуже цінний. З початку війни вони бачилися тричі, але саме з моменту від‘їзду родини до Японії – всього двічі.

Це був серйозний та дуже емоційний момент, коли ми прийняли рішення, що вони все ж таки переїдуть із Польщі до Японії. Серце було у сльозах. Це рішення було досить непростим. Ми розуміли, що не побачимося багато найближчих місяців,

– пригадує Танчинець.

Коли сім'я переходила кордон пішки і оцей момент прощання, коли вони озиралися на мене, а я на них, був дуже болючим. "Це, направду, був один з найважчих моментів для мене", – додає він.

За півроку сім'я побачилася у Японії, Сергій зіграв там акустичний концерт для української діаспори, щоб зібрати кошти на дрони та авто для ЗСУ. А втретє його рідні прилетіли в Україну на новорічні свята.

Не обов’язково бути фізично поруч, щоб кохати

Дружина Сергія, сценаристка та перекладачка Ганна Танчинець зізнається, що в них давно зроблене "щеплення" щодо стосунків на відстані.

Ми розлучалися і на короткі терміни, і на більш довгі через його гастрольну діяльність, тому ми знаємо, як підтримувати почуття на відстані. Та й це завжди додавало родзинку і вогник у наші стосунки,

– розповідає вона.

На її думку, саме завдяки цьому за 14 років спільного шлюбу вогник між ними не згас, а навпаки – стає дедалі сильнішим.

Дружина розповідає, що вона з чоловіком щоденно підтримує зв’язок і зідзвонюється по відео.

"Розмовляємо про побутові питання, про дітей, але ми також не забуваємо розмовляти і про наші стосунки, ділитися почуттями. Коли комусь важко – допомагати, підтримувати, надавати ресурс і бути дуже відкритими один перед одним", – радить вона.

Ганна вважає, що не обов’язково потрібно бути фізично поруч, щоб кохати один одного.

Чому сім'я Сергія Танчинця обрала саме Японію? Ганна зізнається, що й до війни жила в Японії. Вона навчалася там за обміном студентів, а згодом і працювала.

Ще будучи у Польщі вона розіслала резюме, щоб стовідсотково отримати роботу. У Японії Ганна працює в Токійському муніципалітеті, займається допомогою українським біженцям, облаштуванням їхнього побуту і консультуванням.

До слова, фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вже 13 років одружений з Ганною, яка народила йому двох дітей. Однак батьки дівчини були проти її шлюбу з музикантом. Співак пояснив, що тесть і теща бачили доньку дружиною дипломата. Деталі – читайте у статті.