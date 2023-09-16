Грех жаловаться, – Сергей Среда назвал сумму, которую зарабатывает в месяц
Источник:"Слава +"
Шоумен и муж украинской певицы MamaRika Сергей Среда рассказал, чем занимается и сколько зарабатывает в месяц. По его словам, сумма такая, что "грех жаловаться".
Кроме того, что мужчина ведет ютуб-канал и порой является ведущим на праздниках, он также работает со своей женой над ее творческим проектом MamaRika. Сергей является менеджером певицы.
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Сколько зарабатывает Сергей Среда
У шоумена есть несколько источников дохода: ютуб, свадьбы, корпоративы и проект MamaRika. Он отметил, что больше всего времени тратит на последний. В то же время от свадеб и корпоративов мужчина "не кайфует".
Большая часть моего времени уходит на проект MamaRika. Все организационные моменты на мне. Много всего. Никогда не думал, что я буду этим заниматься. До полномасштабного вторжения у меня были телевизионные проекты и корпоративы. Достаточно было денег. И за эти деньги развивался проект MamaRika. Мы вложили тысяч 200. Проект с 2016 года. Уже отбили. Мы не о бизнесе,
– поделился Среда.
Шоумен рассказал, что зарабатывает около 5 тысяч долларов. " Грех жаловаться", — добавил Сергей.
Интервью с Сергеем Средой: смотрите видео онлайн
Сколько зарабатывают другие украинские звезды
- Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару признавалась, что у нее нестабильные заработки. В месяц она может получить и тысячу, и 2 тысячи долларов. Но иногда эта сумма может быть значительно меньше.
- Михаил Ясинский рассказывал, что после полномасштабного вторжения доходы артистов значительно уменьшились. Такие знаменитости как Оля Полякова, Макс Барских, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Теперь эта сумма 100 – 150 тысяч долларов в год.
- Блоггерша Алина Шаманская с сыном после начала полномасштабного вторжения переехала в США. Она живет в штате Калифорния, а именно в округе Ориндж. Этот город входит в список одного из самых дорогих мест для жизни в мире. Следовательно, она даже вынуждена экономить. Ежемесячно она тратит более 5 тысяч долларов.
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