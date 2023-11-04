"Сгорел" в больнице за неделю": друзья Сергея Сивохи рассказали неизвестные факты о его жизни

В Киеве простились с шоуменом, тренером "Лиги смеха" Сергеем Сивохой. На церемонию прощания пришли близкие и друзья артиста. Они рассказали неизвестные факты о болезни и семье Сивохо.

Шоумена решили похоронить в Украине, хотя в последние месяцы он провел в Германии. Раньше мы показывали, как в Киеве прощались с Сергеем Сивохой.

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Неизвестные факты о жизни Сергея Сивохо

Эксдиректор ТРК "Украина" Марина Миргородская вспомнила, что последний раз виделись с Сергеем на похоронах коллеги – он уже тогда был с палкой.

Я видела, что очень похудел. Но был положительно настроен и верил в то, что все это преодолеет. Никто бы не подумал, что в 54 года при уровне современной медицины… Он приехал в Германию прямо на консультацию. И "сгорел" в больнице через неделю,

– рассказала она.

Миргородская добавляет, что Сивохо никогда не был тщеславным или чрезмерным, хотя в свое время был большой звездой.

Телеведущая Анна Свиридова призналась, что звонила по телефону Сивохо за несколько недель до его смерти, чтобы спросить контакты для лечения Нины Матвиенко.

"Тогда даже в голосе не почувствовала, что, возможно, что-то не так с его здоровьем. Я знала, как и все, что он болеет много лет. Это же все происходило на наших глазах", – говорит она.

Вторые покойного юмориста рассказали о его семье – жене и маме. Раньше эта тема всегда была закрыта для публики.

Оказывается, Сергея Сивохо с женой считали идеальной парой.

По нынешним меркам удивительно, что люди так долго могут быть вместе. Они разные, но заодно невероятно подходят друг другу. Он так нежно вел ее по жизни под руку. В хорошем смысле завидуешь таким отношениям – так в идеале должно быть,

– говорит Миргородская.

Она вспомнила, что когда юморист ехал в Израиль на гастроли, то привез жене красивую одежду. Он мог подобрать ей одежду, без примерки и не зная размера.



Сергей Сивохо с женой / Фото с его инстаграммы

Анна Свиридова говорит, что именно благодаря жене Тане Сивохо продержался столько лет.

"У них очень крепкая семья. Она за ним была как за каменной стеной, а он – за ней. Сергей был очень классным другом", – добавила она.

Телеведущий Алексей Суханов говорит, что Сивохо очень любил жизнь. Однако с его женой он познакомился только на похоронах юмориста.

"Наблюдая за ним, могу сказать только одно: они вдохновлялись любовью и хранили ее. Очень хрупко друг к другу относились", – отметил Суханов.

Кроме того, как отметил ведущий Андрей Бедняков, Сергей очень любил и уважал свою маму.

Сколько мы где не бывали вместе, всегда ехал домой с подарками. Мама для него – главный человек на свете. Он мне показал пример, что родители для тебя – это номер один. Он всегда, где бы ни был, звонил маме, слушался ее,

– рассказал он.

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