Ушел из жизни Сергей Сивохо: где и когда состоится прощание с шоуменом
30 октября 2023, 14:15Читати новину українською
Источник:"Лига Смеха"
Украинский шоумен, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо скончался 17 октября. Теперь стало известно, где и когда украинцы смогут попрощаться с юмористом.
О дате прощания написали в инстаграмме проекта Лига Смеха, где Сергей Сивоха был тренером. Раньше мы рассказывали, каким был и чем занимался шоумен.
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Где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо
Юмориста проведут в последний путь в пятницу, 3 ноября. Прощание с Сергеем Сивохо состоится в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец". Церемония начнется в 11.00.
С Сергеем Сивохо простятся 3 ноября / Скриншот
Что известно о смерти Сергея Сивохи: коротко
- О смерть шоумен стало известно 17 октября. Последние дни жизни он провел в Германии, где лечился. У Сергея Сивохи осталась жена Татьяна и сын Савва.
- Известно, что длительное время Сивохо боролся с тяжелой болезнью. Еще летом 2017 ему поставили диагноз – язва желудка и посоветовали немедленно похудеть. Сивохо сбросил 50 килограммов.
- Из-за малоподвижного образа жизни в легких юмориста начала накапливаться жидкость. Врачам тогда пришлось вводить Сивохо в состояние искусственной комы.
- Коллеги и друзья шоумена вспомнили, что за последние 2 года он заметно похудел, едва передвигался и пользовался костылями.