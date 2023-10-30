Ушел из жизни Сергей Сивохо: где и когда состоится прощание с шоуменом

Украинский шоумен, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо скончался 17 октября. Теперь стало известно, где и когда украинцы смогут попрощаться с юмористом.

О дате прощания написали в инстаграмме проекта Лига Смеха, где Сергей Сивоха был тренером. Раньше мы рассказывали, каким был и чем занимался шоумен.

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Где и когда состоится прощание с Сергеем Сивохо

Юмориста проведут в последний путь в пятницу, 3 ноября. Прощание с Сергеем Сивохо состоится в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец". Церемония начнется в 11.00.



С Сергеем Сивохо простятся 3 ноября / Скриншот

Что известно о смерти Сергея Сивохи: коротко