Гребаный Путин, – Сергей Притула впервые признался, что из-за войны не стал отцом в четвертый раз

В мае 2021-го Сергей Притула стал многодетным отцом. Жена Екатерина родила ему дочь Стефанию. Оказалось, что осенью прошлого года они хотели зачать еще одного ребенка, но Россия разрушила их планы.

Сергей Притула всегда говорил, что хочет большую семью, чтобы его дом всегда был полон детского смеха. Если бы не полномасштабное вторжение, его жена уже ходила бы беременной в третий раз, однако мысли о пополнении отложили.

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Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня вместе со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы,

– прокомментировал Сергей Притула.

Он признался, что сейчас ему "очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше чем на две-три недели". Сейчас Притула строит планы максимум на месяц, понимая, что жизнь может оборваться в секунду: "Ты можешь просто сидеть дома, и тебе как в Запорожье или Днепре прилетит какая-то ракета".

Сергей Притула с женой и дочерью Стефанией / Фото из инстаграма