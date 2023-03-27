Отметим, что благотворительные фонды в Украине имеют право оставлять на зарплаты работников и разные расходы до 20% пожертвований. Однако так поступают далеко не все, в частности, Сергей Притула признался, что живет на собственные деньги.

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За какие деньги живет Сергей Притула

В интервью бывший шоумен признался, что во время работы на телевидении заработал достаточно средств для надежной финансовой подушки.

В прошлом месяце уже доллары менял. На самом деле я достаточно неплохо зарабатывал за годы своей работы на "Новом канале", больше среди ведущих. В системе координат украинского телевидения, может, в тройке или пятерке не было,

– заявил Притула.

По его словам, тогда была возможность зарабатывать, тратить, откладывать и даже инвестировать. "Я в октябре 2021 года большую часть семейного бюджета я инвестировал в облигации внутреннего государственного займа, и мне оттуда неплохо капает ", – признался волонтер.

"Смогу справиться", – Притула

Притула не уверен, что запасов хватит до конца войны, но заявил, что сам справится со своими издержками.

Я достаточно скромно и неприхотливо живу. Да, семья забирает средства, но на фонде нас кормят. Есть люди, которые на волонтерских началах нас подкармливают. Мы не тратим деньги на питание работников, – объяснил волонтер.

Он добавил, что он точно не тот человек, которому сейчас или в будущем нужно будет на что-то походить. "Я всю жизнь справлялся, и дальше буду справляться", – подытожил Притула.

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К слову, раньше Сергей Притула откровенно признался, прячется ли в укрытие. во время ночных атак. По его словам, обычно он очень крепко спит, так что может проспать начало тревоги. "Даже если я не слышу сирены, бахкает (взрыв – 24 Канал) так громко, что я просыпаюсь и ускоренным темпом бегу в подземный паркинг. У меня уже даже подушка в машине заготовлена, там уже и добываю ночь", – рассказал он.

Притула также сказал, что часто приезжает на фронт к украинским защитникам, и именно они вдохновляют его работать дальше, приближая победу.