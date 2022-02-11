Сергей Притула рассекретил, за кого болеет на Нацотборе Евровидения-2022: красноречивое фото
Источник:инстаграм Сергея Притулы
До финала Нацотбора Евровидения-2022 осталось меньше суток. Пока участники готовят номера, Сергей Притула рассекречивает, что в этом году болеет за земляков из Западной Украины – группу Kalush Orchestra.
В этом году Сергей Притула отказался вести Национальный отбор Евровидения-2022, поэтому теперь может смело рассказывать о своих фаворитах. Так, шоумен и политик хочет, чтобы Украину в Турине представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
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Kalush, будьте мне завтра здоровы и в хорошем настроении! Порвите,
– пожелал Сергей Притула.
"Спасибо за поддержку. Все сделаем в лучшем виде", – ответил Kalush в комментариях.
Сергей Притула с группой Kalush Orchestra / Фото из инстаграма шоумена
Интересно, что подавляющее большинство фолловеров Сергея Притулы разделяют его мнение и пишут, что будут голосовать за рэперов:
- "Какие же они крутые, песня "Стефания" постоянно крутится в голове. Kalush просто топ";
- "Я буду голосовать за "Стефанию". Kalush, вы лучшие";
- "Они классные, удачи";
- "Лучшие".
Почему Сергей Притула больше не ведет Нацотбор Евровидения-2022
Три недели назад шоумен решил "облегчить жизнь журналистам" и заявил, что не будет вести Нацотбор Евровидения, как это было предыдущие четыре года. Он объяснил это решение политикой и "масштабирование своих волонтерских потуг".
Более того, Сергей Притула не планирует возвращаться к этой роли в будущем. Все потому, что он верен своему медиахолдингу StarLightMedia, а поскольку их контракт с Общественным вещателем истек, то ведущий не будет предавать команду.