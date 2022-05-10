Сергей Притула признался, что выдала ему 4-летняя дочь, когда он спросил о войне

Сергей Притула не признается, куда отправил жену и детей во время войны, но, похоже, они остались в Украине. Во время последней встречи он спросил 4-летнюю дочь о ситуации в Украине, а та выдала, что на нас напала Россия и делает беду.

Из-за непрерывной волонтерской деятельности Сергею Притуле некогда объяснять детям, что происходит в стране. Сейчас их воспитанием занимается мама. На удивление шоумена, даже 4-летней дочери Соломии дошло, что Россия – враг, поэтому нужно идти подальше от всего российского.

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Дочь шокировала Сергея Притулу заявлением о войне

Звездный отец всегда знал, что дочь, в отличие от старшего сына Дмитрия, "обладает безумной языковой устойчивостью". Если 13-летний мальчик переходит на русский с другими детьми, то Соломийка – никогда, скорее с ней заговорят по-украински.

Более того, девочка, которой в июле исполнится 5 лет, знает о нападении России на Украину, поэтому действует радикально. Свой любимый мультик она теперь смотрит не на русском, а на украинском.

Я поставил на паузу, мы начали разговаривать, говорю: "Ты вообще понимаешь, что происходит в стране?" А она мне: "Да, на нас напала Россия, россияне – наши враги, и они делают беду",

– вспомнил Сергей Притула.

"Если ребенок уже в четыре года понимает такие вещи, осознает и начинает правильно фильтровать контент, значит, мы с женой правильно воспитываем детей", – подытожил Сергей Притула.

Сергей Притула с тремя детьми / Фото с инстаграммы шоумена

Что о войне знают другие звездные дети