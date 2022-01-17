Сергей Притула привез любимую "не на те пирамиды": где супруги отдыхают без детей
Источник:инстаграм Сергея Притулы
В четверг, 13 января, Сергей Притула повез жену в отпуск. Он объявил, что за границей они проведут 10 дней, однако не рассекретил страну, в которую летят. Как выяснилось, супруги отдыхают в Мексике.
По случаю 37-летия Сергей Притула устроил жене незабываемый подарок – отдых за границей без детей. Вдвоем они полетели в Мексику, где в этот зимний сезон отдыхает весь украинский бомонд.
К теме Сергей Притула отправился в отпуск без детей: редкое фото с женой
Шоумен пошутил, что Екатерина просила его отвезти ее к пирамидам, но он выбрал не те.
Собирались в отпуск. Жена говорит: "Хочу на пирамиды". Прилетели, смотрим. Говорит: "Это не те". Как угодить, уж не знаю,
– пошутил Сергей Притула.
Они побывали в древнем городе Чичен-Ица, который был центром майя, и сфотографировались на фоне одного из семи чудес света – пирамиды Кукулькана. Для экскурсии жена Притулы выбрала белое платье с украинской вышивкой на рукавах, шляпу и кеды. Тогда как шоумен позировал в повседневном образе – белой футболке и джинсовых шортах.
Сергей Притула с женой Екатериной в Мексике / Фото из инстаграма шоуменаИнтересно, что в июле супруги летали на отдых с тремя детьми. Самой маленькой их доченьке Стефании тогда не было и двух месяцев.
Кто из украинских звезд отдыхает в Мексике
- Чуть ли не самыми первыми Мексику посетили Надя Дорофеева и Владимир Дантес. В Тулуме они даже успели "позависать" с российскими звездами – Настей Ивлеевой и Эльдаром Джараховым.
- В Мексике проводят отпуск Потап и Настя Каменских. С ними отдыхает экс-жена Позитива Анна Андрейчук.
- Судья "Танцев со звездами" Влад Яма возил в Мексику жену и сына. Оттуда они полетели в Майами, где проводят время с кумом Анатолием Анатоличем.