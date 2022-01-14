В январе в Мексику улетел весь звездный бомонд – Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, Настя Каменских с Потапом и подругой Аней Андрийчук, Влад Яма с женой и сыновьями. Тем не менее, город Тулум облюбовали не только украинские, но и российские знаменитости.

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С кем Надя Дорофеева и Вова Дантес "зависали" в Мексике

После свидания в арт-центре среди мексиканских джунглей супруги пошли в элитный ресторан. Так они оказались за одним столиком с телеведущей Настей Ивлеевой и видеоблогером Эльдаром Джараховым. Похоже, встреча была спланированной, ведь все комментировали ее как "наконец-то".

Звезды заказали суши, коктейли и весело проводили вечер. Более того, они даже зажгли свечи-фейерверки. "Отмечали встречу всем рестораном", – написала Настя Ивлеева в своем инстаграме.

Настя, было кайф. Я вообще не танцую, но шоты текили, и я в пляс,

– признался Владимир Дантес.

Надя Дорофеева и Вова Дантес с Ивлеевой, Джараховым в Мексике / Видео из инстаграма певицы

Следует добавить, в Тулуме сейчас отдыхает и продюсер Нади Дорофеевой – Потап с женой Настей Каменских и подругой Анной Андрийчук. В Мексике украинские звезды уже больше недели, однако встречаться впятером не спешат.