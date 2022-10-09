Сергей Притула откровенно рассказал, из-за чего плачет во время войны

Сергей Притула и его благотворительный фонд уже восемь лет помогают бойцам на фронте. Однако полномасштабная война стала для него эмоциональным испытанием. Как выяснилось, звездный волонтер время от времени плачет наедине.

Вся страна видела, как Сергей Притула расплакался, когда 10-летняя чемпионка мира по шашкам передала ему 21 тысячу гривен для ВСУ. Однако это не единственный случай за последние семь месяцев, когда он не сдержал слезы. Общественный деятель плачет и от одиночества в большой киевской квартире, и от радости, когда друзей возвращают из плена.

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Из-за чего Притула плачет во время войны

Плакал, когда друзья погибали, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Плакал, когда некоторые из друзей выходили из плена. Это были слезы радости. Иногда плакал, когда просыпаешься дома, у меня большое жилье, а оно пустое, ты сам. И так немного обидно,

– признался Сергей Притула.

Однако сразу после этого добавил, что не позволяет себе расклеиваться, ведь постоянно помнит, что есть те, кому повезло меньше.

"Потом ты вспоминаешь, что у некоторых родителей дети по дому не пробегутся уже никогда из-за этой проклятой войны, а у некоторых детей родители уже не проснутся даже в пустом доме. Ты понимаешь, что твои проблемы – это ноль. Поэтому запихиваешь свои переживания где-то поглубже, идешь на Фонд и лупишь дальше", – подчеркнул Сергей Притула.

Как война изменила Притулу

еще в мае Сергей Притула рассказывал, что его семья – жена Екатерина, сын Дмитрий, дочери Соломия и Стефания – уехали из Киева на запад Украины. Женщина быстро нашла там работу и пристроила детей на кружки.В Киев Екатерина приезжала в июне, чтобы поздравить мужа с днем рождения. Однако тот встретил ее с пистолетом в руках, потому что думал, что в его квартиру кто-то вторгается.

Сергей Притула поделился, что из-за нападения россиян мог погрузиться в ненависти, но в нем победила любовь к людям, стране, солдатам, волонтерам.

"Какие-то очень болезненные пертурбации происходили. Я рад, что я не выгорел до конца изнутри, и что во мне остался человек. Условно говоря, любовь победила ненависть. Ненависть к кацапам разгоралась с каждым днем после 24 февраля. Такие пиковые, апогейные точки были, когда гибли друзья. Но ненависть – это деструктив, а создавать что-то можно только имея фундаментом любовь", – заявил Сергей Притула.