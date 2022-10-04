Маск заявил, что Украина должна отдать Крым России. Но на этом не остановился и продолжил высказывать свои мысли, которые мгновенно раскритиковали пользователи сети, политики и известные люди.

К теме Я все еще очень поддерживаю Украину, – Илон Маск ответил Зеленскому в твиттере

Что Сергей Притула сказал Илону Маску

Волонтер, постоянно поддерживающий ВСУ, в своем твиттер-сообщении предположил, что Илон Маск прогуливал уроки истории.

Илон, мужик. Кажется, вы пропустили многие уроки истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские,

– резко написал Сергей.

После этого Притула вместе с волонтером и блогером Игорем Лаченковым заявил, что открывает сбор средств на учебник по истории для Илона Маска: "Мы, украинцы, знаем историю и ценим свое будущее. Мы хотим сделать подарок для Илона Маска – учебник по истории. Мы купим ему учебник. Все оставшиеся деньги пойдут на тех, кто сейчас творит историю свободного мира – Вооруженные Силы Украины. Присоединяйтесь!".

За 30 минут удалось собрать более миллиона гривен. Украинцы еще раз показали свое единство и мощь.

Скандальные заявления Маска: главное